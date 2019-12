Rewe bietet in Österreich Alipay als Zahlungsoption an

Wien, Wiener Neudorf – Der Handelskonzern Rewe bietet in den Filialen von Billa, Bipa und Merkur ab sofort die Mobiltelefon-Zahlungsoption Alipay an. Zielgruppe sind chinesische Touristen, die damit in den Geschäften der Handelskette kontaktlos bezahlen können. Der chinesische Bezahldienst Alipay hat weltweit bereits über 1,2 Milliarden Nutzer.

Die Alipay-Bezahlvariante bei Rewe sei durch die Kooperation mit dem österreichischen Bezahldienst Bluecode möglich geworden, teilte die Handelskette am Dienstag mit. Seit Herbst 2018 arbeitet Bluecode mit Alipay zusammen. (APA)