Argentinischer Aktivist: „Chemikalien in Essen, Wasser und Luft“

Die Verhandlungen um ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Südamerika befinden sich in der finalen Phase. Wie beurteilen Sie das Abkommen?

Juan Carlos Figueredo: Ein großes Problem ist, dass die Verhandlungen geheim sind und niemand weiß, was eigentlich diskutiert wird. Bislang geht es vorrangig um Preise. Fleisch wird aber in Argentinien und in Österreich gezüchtet. Auf diese Weise wird einer verlieren.

Argentinische Lebensmittel wie etwa Rindfleisch haben den Ruf, besonders naturnah hergestellt zu werden. Sie sind derzeit in Europa unterwegs, um die andere Seite der Landwirtschaft Argentiniens zu zeigen. Wie sieht die Realität aus?

Figueredo: Viele unserer Lebensmittel sind mit Chemikalien belastet. Wir wissen, dass die Dosen sehr klein sind, das heißt aber nicht, dass sie nicht gefährlich sind. Die Merkmale dieser Mikrotoxizität sind, dass Lebewesen sie weder abbauen noch ausscheiden können. Sie sammeln sich im Körper an. Sobald die Grenzwerte überschritten sind, können Krankheiten ausbrechen.

Woher kommen die Chemikalien?

Juan Carlos Figueredo setzt sich für die Rechte der indigenen Bevölkerung Argentiniens ein. - INCUPO

Figueredo: Es sind Agrochemikalien. Am weitesten verbreitet ist Glyphosat. Auch Rindfleisch ist davon betroffen. Die Rinder leben zwar meistens auf offenen Weiden, am Ende der Mast werden aber transgenes Soja, transgener Mais und transgene Baumwollsaat verfüttert. Die landwirtschaftlichen Produkte, die nachhaltig in Familienbetrieben hergestellt werden, sind nicht betroffen, sind aber auch nicht Teil des Freihandelsabkommens mit der EU und kommen somit auch nicht auf den europäischen Markt.

Sie wollen auch auf die Auswirkungen des starken Glyphosateinsatzes auf die argentinische Landbevölkerung aufmerksam machen.

Figueredo: Es gibt eine Bewegung, „Ärzte der besprühten Dörfer“. Sie haben systematische Informationen zwischen Agrochemikalien und Krankheitsrisiken gesammelt. Dabei wurden Missbildungen bei Neugeborenen, eine erhöhte Krebsrate und Nierenerkrankungen bei den Bewohnern festgestellt. Bestimmte Interessen stehen aber dagegen und sagen, dass das nicht stimmt.

Welches System steckt da dahinter?

Figueredo: Das ist eine Folge der Wirtschaftskrise 2001 und wird durch die aktuelle Wirtschaftskrise verschärft. Es wird verstärkt auf Landwirtschaft gesetz, die produzierende Industrie liegt hingegen brach. Im Zentrum steht nun die industrielle Landwirtschaft mit Soja-, Sonnenblumen-, Baumwoll­anbau und Viehzucht. Statt Vielfalt werden fast nur noch Monokulturen angebaut und eine bestimmte Fleischsorte für den Export gezüchtet.

Mit welchem Ergebnis?

Figueredo: Verheerende Umweltzerstörung und die Konzentration von Kapital bei wenigen. Für die Ausweitung der Landwirtschaft wird zunehmend Primärwald abgeholzt. Was auf globaler Ebene wiederum Klimaerwärmung bedeutet. Dazu kommt noch die Kontamination mit Agrochemikalien. Diese Chemikalien sind im Essen, im Wasser und in der Luft. Selbst im Eis des Südpols wurden Glyphosatpartikel gefunden. Soziale Folgen sind, dass die indigenen Kleinbauern von ihrem Land vertrieben werden. Der Fokus auf den Nahrungsmittelexport führt außerdem dazu, dass in dem reichen Land, das Nahrungsmittel für Hunderte Millionen Menschen produziert, Hunger herrscht. Denn die Einnahmen aus der Landwirtschaft landen in den Händen weniger, meist internationaler Großkonzerne.

Kann die EU im Rahmen der Verhandlungen um das Mercosur-Abkommen die Situation der argentinischen Bevölkerung verbessern?

Figueredo: Wir sind hier, um zu sagen: Entwerfen wir etwas anderes. Wir müssen Nahrungsmittel-Produkte gesund gestalten. Deswegen ist es wichtig, beim Mercosur-Abkommen auch die Bevölkerung Österreichs und der gesamten EU einzuladen, sich zu beteiligen. Die EU hat alle Informationen über die Auswirkungen von Glyphosat. Es wäre gut, wenn die EU Bedingungen stellt, ehe sie das Abkommen unterzeichnet. Sie sollte auf Kriterien wie nachhaltige Entwicklung und Menschenrechte pochen und sich nicht auf Zölle und Produktpreise beschränken.

Was passiert, wenn Mercosur ohne diese Zusätze in Kraft tritt?

Figueredo: Alle genannten Probleme werden weiter verschärft im Bereich Umwelt, Wirtschaft und Vertreibung. Die strukturelle Armut wird erhöht, die sozialen Konflikte nehmen zu, nicht nur in Argentinien, sondern auch in Paraguay und Brasilien.

Würden Sie Österreichern empfehlen, argentinische Produkte zu kaufen?

Figueredo: Ich würde mich freuen, wenn die Österreicher Produkte von argentinischen Kleinbauern kaufen würden.

Das Gespräch führte Stefan Eckerieder