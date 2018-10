Letztes Update am Mi, 17.10.2018 13:53

Österreich hinkt im globalen Vergleich bei Digitalisierung hinterher

Österreich hat es im heurigen WEF-Ranking wieder knapp nicht in die Top 20 der wettbewerbsfähigsten Länder der Welt geschafft, sondern verlor einen Platz und liegt nun auf dem 22. Rang. 21 Länder sind also wettbewerbsfähiger als Österreich. An der Spitze liegen unverändert die USA, gefolgt von Singapur und Deutschland.