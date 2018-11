Metaller: Verhandlungen gehen weiter, Protestaktionen in Tirol wie geplant

Wien, Innsbruck – Die Metaller starten einen neuen Versuch: Am Donnerstag um 14 Uhr werden die Kollektivvertrags-Verhandlungen zwischen der Metalltechnischen Industrie (FMMI) und den Gewerkschaften fortgesetzt, bestätigten Arbeitgeber und Arbeitnehmer der APA. Damit gehen die Verhandlungen in die sechste Runde.

Die für Mittwoch angesetzten Protestmaßnahmen finden in Tirol wie geplant statt. „In einer Vielzahl an Betriebsversammlungen wollen die Beschäftigten Beschlüsse für weitere Aktivitäten und Warnstreiks fassen. Ein abschlussfähiges Angebot hat für uns oberste Priorität, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wollen ihrem Unmut über die bisherigen absolut ungenügenden Angebote Luft machen“, so Robert Koschin, Tiroler Geschäftsführer der Gewerkschaft PRO-GE, in einer Aussendung am Mittwoch.

Scheiber: „Es ist absolut lächerlich“

Auch Christoph Scheiber, Verhandler für die Gewerkschaft GPA-djp Tirol, verleiht den Gewerkschaftsforderungen Nachdruck: „Es gibt Firmen, die schreiben enorme Gewinne. Es ist absolut lächerlich, wenn wir dann lesen, dass für die Industriellenvereinigung unsere Forderung nach einer ordentlichen Lohn- und Gehaltserhöhung standortgefährdend ist!“

Koschin geht mit den Aussagen von IV-Vertretern hart ins Gericht: „Auch fehlende Wertschätzung der Mitarbeiter ist standortgefährdend! Dabei geht es mir primär um Investitionen und Aus- und Weiterbildung, aber auch um Wertschätzung. Die Beschäftigten erwirtschaften die Gewinne – es wäre nur fair und anständig, sie daran teilhaben zu lassen!“ Dem Facharbeitermangel könne man eben nur mit entsprechender Bildung entgegenwirken. Von der Panikmache, dass Firmen ihre Standorte in andere Länder verlegen könnten, hält er wenig. „Das Niveau, das unsere Beschäftigten haben, muss man erst einmal finden“, so der PRO-GE-Landesgeschäftsführer. (APA, TT.com)