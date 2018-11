Bahn-KV: Gewerkschaft berät Einleitung von Kampfmaßnahmen

Wien – Die Kollektivvertragsverhandlungen für die Eisenbahner sind in der Nacht auf Donnerstag unterbrochen worden. Es seien „harte, aber intensive Gespräche“ gewesen, erklärte Arbeitgeber-Chefverhandler Thomas Scheiber in einem der APA übermittelten Statement.

Scheiber zeigte sich enttäuscht über die fehlende Einigung, da die Arbeitgeber ein „substanzielles“ Angebot unterbreitet hätten. Die „überwiegende Mehrheit“ der österreichischen Eisenbahnunternehmen sei der Empfehlung der Wirtschaftskammer gefolgt und habe die Gehälter „freiwillig um drei Prozent erhöht“, so der Verhandlungsführer der Arbeitgeber.

Die Gewerkschaft vida bezeichnete dieses Angebot bereits im Vorfeld der achten Verhandlungsrunde als „lächerlich“, nannte aber offiziell keine Lohnforderung. Dem Vernehmen nach will sie fünf Prozent.

Einleitung von Kampfmaßnahmen wird beraten

Vida berät heute am Vormittag Schritte zur Einleitung von gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen. Am Nachmittag soll es eine ausführliche Stellungnahme geben. „Das Angebot der Arbeitgeber spottet jeder Beschreibung und stellt eine weitere Verhöhnung der Leistungen dar, mit denen die Eisenbahnbeschäftigten Österreich mit hohen Produktivitätszuwächsen und großer Flexibilität in der EU zum Bahnland Nummer eins gemacht haben“, so vida-Vorsitzender Roman Hebenstreit, in einer Pressemitteilung am Vormittag.

Es geht um einen Abschluss für rund 40.000 Beschäftigte in mehr als 60 Unternehmen. Die größte unter den Firmen sind mit Abstand die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). (APA, TT.com)