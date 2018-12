IT-Beschäftigte bekommen 2,85 Prozent mehr Mindestgehalt

Nach fünf Verhandlungsrunden haben sich die Sozialpartner am Montag auf einen neuen Kollektivvertrag für über 50.000 Beschäftigte in der IT-Branche geeinigt. Ab 1. Jänner 2019 steigen die Mindestgrundgehälter um 2,85 Prozent und die Ist-Gehaltssumme um 2,8 Prozent. Die Lehrlingsentschädigung steigt um 6,82 Prozent, gaben Wirtschaftskammer und die Gewerkschaft GPA-djp am Dienstag bekannt.

Im Rahmenrecht konnten Einigungen bei der Anrechnung von Karenzzeiten sowie bei Vordienstzeiten gefunden werden, hieß es in der Aussendung. Trotz eines schwierigen Umfelds seien die Verhandlungen auf Augenhöhe und mit Augenmaß geführt worden, betonen die Sozialpartner. (APA)