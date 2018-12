Wirtschaftskammer als neuer Standortanwalt ist heftig umstritten

Wien – Nach wie vor reißt die Kritik am neuen Standortentwicklungsgesetz nicht ab. Besonders sauer stößt den Gegnern auf, dass in Zukunft die Wirtschaftskammer (WKÖ) als Standortanwalt fungiert. So bezeichnet die Umweltorganisation Virus das als „Eselei“. Dass die zukünftigen Standortanwälte Bundesministerin Margarete Schramböck (ÖVP) weisungsunterworfen seien, ist dabei für den Virus-UVP-Experten Wolfgang Rehm „wieder mal ein juristischer Murks mit noch offenen Konsequenzen“. Greenpeace spricht von einem „Kniefall der Regierung vor der Industrie“.

Diese wiederum sieht das neue Standortgesetz naturgemäß positiv, soll es doch die Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) beschleunigen. Die Rolle des Standortanwaltes sollte es sein, einen Ausgleich zwischen den Anliegen der Projektwerber und Bürgerinitiativen und NGOs herzustellen, verteidigt die WK Wien die Umsetzung ihrer Forderung. Der Wirtschaftsbund sprach in einer Aussendung von einem aktiven Beitrag zur Entbürokratisierung und einer nachhaltigen Stärkung des Wirtschaftsstandortes. „Die Beschleunigung von Verfahren ist ein Turbo für den Standort Österreich“, betonte ÖVP-Nationalratsabgeordneter Josef Lettenbichler.

Unter „öffentlichen Interessen“ seien nicht nur jene des Umweltschutzes zu verstehen. Die Tiroler hätten auch ein großes Interesse an einer funktionierenden Wirtschaft. „Deshalb ist die Entscheidung für den Standortanwalt 100-prozentig richtig“, betont auch Tirols WK-Präsident Christoph Walser.

Der auf Umwelt- und Verwaltungsrecht spezialisierte Rechtsprofessor Daniel Ennöckl warnte indes im Standard vor überzogenen Erwartungen und Erfolgsaussichten: Gehe der Standortanwalt gegen UVP-Auflagen vor, verzögere er ein Projekt, das er eigentlich beschleunigen soll. (APA, TT)