IAB-Austria: „Datenschutz-Regeln helfen Google und Co.“

Wien – Mehr als 600 Mio. Euro geben die österreichischen Unternehmen jährlich für Online-Werbung aus. Unsicherheiten durch die seit Mai geltende Datenschutzgrundverordnung hätten dazu geführt, dass der Großteil dieses Budgets an Internetgiganten wie Google, Amazon, Facebook und Co. fließen, warnte gestern die Interessenvertretung der digitalen Werbewirtschaft in der DACH-Region – IAB Austria, IAB Switzerland und der deutsche Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) in Wien.

Zudem hätten heimische Unternehmen ihre Ausgaben für Werbung zurückgefahren, zeige eine Befragung von 150 Unternehmen der Branche. 49 Prozent der befragten Unternehmen in Österreich haben demnach ihre Aktivitäten seit der Einführung der DSGVO eingeschränkt. 60,5 Prozent sind der Meinung, dass sich die Datenschutzgrundverordnung negativ auf die Werbebudgets und Digitalumsätze auswirkt. Die Branchenvertreter warnen vor weitreichenden Folgen für die Wirtschaft. „An der Digitalwirtschaft hängen Arbeitsplätze, Medienvielfalt, Innovation und das kostenlose Internet“, sagte IAB-Austria-Vizepräsidentin Alexandra Vetrovsky-Brychta.

Grund für die Verlagerung der Budgets zu den Tech-Giganten sei, dass diese etwa wie Google über den Browser Chrom eine starke Marktmacht hätten. „Unternehmen glauben, ihr Geld ist bei diesen großen Konzernen sicher investiert“, sagt Vetrovsky-Brychta. Kleine Unternehmen seien verunsichert, auch wegen unklar formulierter Passagen in der Verordnung. Vor dem Inkrafttreten der DSGVO seien noch rund 40 Prozent der Online-Ausgaben der heimischen Unternehmen an Google und Co. geflossen, nun seien es bereits über 60 Prozent.

„Die Politik ist dringend aufgerufen, faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen“, so Vetrovsky-Brychta auch im Hinblick auf den „Browser-Artikel“ in der derzeit verhandelten ePrivacy-Verordnung. Dieser schränke zielgruppen­orientierte Werbung massiv ein. Die Branche befürchtet verheerende Auswirkungen auf die heimischen Digitalmärkte. (ecke)