Wirtschaftsklima in Eurozone trübt sich spürbar ein

Berlin, München – Die Stimmung von Konjunkturexperten im Euroraum trübt sich einer Umfrage zufolge spürbar ein. Das Barometer für das Ifo-Wirtschaftsklima sei im ersten Quartal von 6,6 auf minus 11,1 Punkte gesunken und liege damit zum ersten Mal seit 2014 wieder unter null, teilte das Münchner Ifo-Institut am Montag mit.

Die Experten beurteilen demnach die aktuelle Lage und die künftige Entwicklung pessimistischer. „Das Tempo des Wirtschaftswachstums im Euroraum dürfte sich verlangsamen“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Stimmung in Italien auf absolutem Tief

Die Experten in Frankreich und Belgien korrigierten ihre Einschätzung am stärksten nach unten. „Die Konjunktur-Erwartungen in Frankreich sind regelrecht abgestürzt.“ Auch die Lagebewertung sei gesunken, jedoch weniger stark. In Belgien verschlechterten sich Lage und Erwartungen deutlich. In Italien trübte sich die Lagebeurteilung erneut ein und liegt am tiefsten von allen Euroländern. Hingegen haben sich die Aussichten der Experten in Italien nicht mehr verschlechtert, sondern stagnieren auf sehr niedrigem Niveau.

Nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank steckt das Land allerdings in einer technischen Rezession, nachdem das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwei Quartale in Folge gesunken ist. Die EZB hatte auf ihrer jüngsten Zinssitzung ihre bisherige Einschätzung gekippt, dass sich bei den Perspektiven für die Wirtschaft Chancen und Risiken weitgehend die Waage halten. Nunmehr würden die Gefahren überwiegen.

Grundsätzlich sind die vom Ifo befragten Experten zunehmend pessimistisch mit Blick auf die künftigen Exporte, die Investitionen und den privaten Konsum.

OeNB-Chef sieht keine Rezensionsgefahr

Optimistischer sieht Nationalbank-Chef Ewald Nowotny die Aussichten. Die Eurozone steuert seiner Sicht Nowotny trotz erhöhter Unsicherheit über die Wirtschaftsentwicklung nicht auf eine Rezession zu. „Ich gehe davon aus, dass wir in der Lage sein werden, diese negativen Einflüsse zu überwinden,“ sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Montag am Rande einer Veranstaltung in Budapest. Das Wachstum im Währungsraum lag im vierten Quartal bei 0,2 Prozent und war damit so schwach wie im Sommer.(APA,Reuters, TT)

.