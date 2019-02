Ohne finanzielle Sorgen in die Pension: Buch soll offene Fragen klären

Wien – Viele Menschen spätestens ab 50 Jahren machen sich Gedanken über ihre finanzielle Situation in der Pension. Dabei gebe es vielfach „falsche Vorstellungen von der Pensionslücke“, sagt der Verein für Konsumenteninformation (VKI). Allzu oft würden Pensionslückenrechner zu nicht stichhaltigen Ergebnissen kommen. Mehr Klarheit soll das Buch „Konsument-Pensionsplaner“ schaffen. „Es soll dabei helfen, sich aufs Pensionsalter vorzubereiten“, sagte Mitautor Walter Hager vom VKI. In Kombination mit dem Online-Rechner zum Konsument-Pensionsplaner – www.konsument.at/pensionsplaner – gebe es zum ersten Mal die Möglichkeit, sich mit der gesamten finanziellen Situation in der Pension auseinanderzusetzen, sagte der Fachmann. Die Zielgruppe ist die Generation 50 plus.

Das Buch informiert über die drei Säulen der Altersvorsorge – der gesetzlichen, betrieblichen und privaten. Ganz wichtig seien die Haushaltskosten. Das Buch zeige außerdem, bei welchen Kosten man einsparen kann. „Man vergisst oft, sich darum zu kümmern, was auf einen in der Zukunft zukommt“, mahnte Hager.

Der VKI hat auch „Mystery Shopping“ bei Beratungsgesprächen durchgeführt. „Wir gelangten zu einem verheerenden Eindruck, egal ob großer Versicherer oder andere Vermittler“, sagte Hager. Die erste Säule werde „schlechtgeredet“. Wie sich Hager seriöse Beratung vorstelle: „Ehrlich, transparent und nicht provisionsgetrieben.“ (TT)