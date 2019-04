ÖVP-FPÖ-Alleingang: Regierung präsentierte Pläne für Digitalsteuer

Wien - Die ÖVP-FPÖ-Regierung hat heute, Mittwoch, im Ministerrat neue Steuern für Internet-Unternehmen beschlossen. Die Pläne, die in Begutachtung geschickt werden, umfassen eine Abgabe auf Online-Werbeumsätze, eine Ausdehnung der Einfuhrumsatzsteuer im Online-Handel sowie eine Haftungsklausel für Online-Vermittlungsplattformen. 15 der erwarteten 200 Mio. Euro sollen an österreichische Medien gehen.

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) begründete die neuen Steuern mit dem Argument der Fairness. "Das ist nicht ein Thema im Sinne einer Steuerbelastung, sondern das ist die Fairness-Grundlage gerade für die großen internationalen Konzerne in dem Bereich auch einen Beitrag zu liefern", sagte er am Mittwoch im ORF-Radio.

"Wir sind hier Vorreiter in der Europäischen Union und ich erwarte auch, dass uns hier viele europäische Länder folgen werden", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Er bezeichnete die Digitalsteuer als "Schritt Richtung mehr Gerechtigkeit" in der Besteuerung von Konzernen.

Haftung für Vermittlungsplattformen

Die Online-Werbeabgabe von 5 Prozent betrifft Unternehmen wie Google und Facebook, die weltweit einen Umsatz von mehr als 750 Mio. Euro, davon 25 Mio. Euro in Österreich, machen. Beim Onlinehandel geht es um oft falsch deklarierte Pakete aus China, die via Amazon und andere Online-Marktplätze verkauft werden. Diese werden für Waren aus Drittstaaten zu Steuerschuldnern erklärt, zudem wird die Umsatzsteuerbefreiung bis zu einem Warenwert von 22 Euro gestrichen. Die geplante Haftungsklausel wiederum richtet sich an Vermittlungsplattformen von Ferienwohnungen. Hier sollen AirBnb und Co. ab 2020 für nicht versteuerte Umsätze der Vermieter haften.

Die Regierung erwartet aus dem Steuerpaket Einnahmen von mehr als 200 Mio. Euro jährlich. Mindestens 15 Mio. Euro davon sollen in die Stärkung und Digitalisierung des österreichischen Medienstandorts fließen. Dazu soll ein Digitalisierungsfonds eingerichtet werden.

"Optimistische Schätzung"

Für IHS-Chef Martin Kocher ist das eine „sehr optimistische" Schätzung. Grundsätzlich gebe es gute Gründe zur Einführung, schließlich zahlten Digitalkonzerne sehr wenig Steuern. "Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob die Digitalsteuer die Lösung ist. Es sollte eine Lösung auf OECD-Ebene angestrebt werden", sagte der Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS).

"Für Konzerne, die betroffen sind, spielt die heimische Digitalsteuer keine große Rolle", so Kocher. Er gab aber zu bedenken, dass "womöglich die Büchse der Pandora geöffnet wird": Schließlich werde das Besteuerungsprinzip nach Ursprungsland bzw. Bestimmungsland aufgebrochen.

Grundsätzlich — auch in Hinblick auf die „Empfindlichkeiten" der aktuellen US-Regierung — glaubt Kocher nicht, dass die Einführung der Digitalsteuer Probleme mit sich bringen könnte. Österreich hofft, unter dem US-Radar durchzurutschen", formulierte Kocher. "Politisch gesehen ist das Vorgehen verständlich. Man will in der Avantgarde dabei sein und hofft, dass kein Ärger entsteht", so der Wirtschaftswissenschafter weiters zum Vorgehen der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung.

Konkurrenzfähigkeit gegenüber Onlinekonzernen

Als sehr positiv bewertet der VÖZ die neue Digitalsteuer. Die Widmung von Einnahmen daraus für den Digitalisierungsprozess österreichischer Medien seien ein wichtiger Beitrag, um Konkurrenzfähigkeit gegenüber internationalen Onlinekonzernen zu sichern.

"Zusätzliche Finanzmittel ermöglichen den weiteren Ausbau von Digitalangeboten der heimischen Medienhäuser und sind ein wichtiger Schritt um den unabhängigen Journalismus in der digitalen Welt abzusichern", so Markus Mair, VÖZ-Präsident Markus Mair.

Nationale Alleingänge

Auf EU-Ebene war die Einführung einer Digitalsteuer für Online-Riesen im März gescheitert. Deutschland und Frankreich hatten bis zuletzt versucht, die umstrittene Digitalsteuer in Europa in abgespeckter Variante durchzusetzen. Sie sprachen sich für eine Umsatzsteuer von drei Prozent auf Online-Werbeerlöse aus, die von Jänner 2021 an gelten sollte.

Österreich hatte bereits während seiner EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2018 sehr auf eine Einführung gepocht. Frankreich und einige andere Staaten haben laut Reuters und dpa inzwischen ebenfalls nationale Konzepte auf den Weg gebracht. Die Regierung in Paris etwa plant eine Digitalsteuer von drei Prozent für Internetkonzerne, die jährlich 500 Mio. Euro einbringen soll.



SPÖ-Finanzsprecher Kai Jan Krainer kritisierte die präsentierten Maßnahmen. „Das hat nichts mit einer Digitalsteuer zu tun. Substanzielle Erträge kommen wohl nur aus der Erhöhung der Umsatzsteuer. Das zahlen nicht die Konzerne, sondern die Konsumenten", so die Einschätzung Krainers in einer Aussendung. (APA, dpa, TT.com)