Mindestsicherung: Weiter heftiger Widerstand gegen neues Gesetz

Wien – Am Montagnachmittag findet in Wien das mit Spannung erwartete Treffen der Sozial-Landesräte mit Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) zur Mindestsicherung statt. Die Ressortchefin erklärte am Vormittag, sie hoffe auf einen „positiven Dialog“. Vor allem die roten Länder hatten die Neuregelung kritisiert und bauen noch auf Änderungen im Zuge des Parlamentarischen Prozesses.

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ). - APA

„Ich erwarte mir von dem Treffen eine rege Diskussion, konstruktive Vorschläge und wünsche mir keine politische Agitation, sondern ein sachliches Gespräch,“ so Hartinger-Klein in einer Aussendung am Montagvormittag. Sie verwies darauf, dass das Gesetz sechs Wochen in Begutachtung war und 150 Stellungnahmen eingebracht wurden. „Teilweise wurden diese auch in das neue Grundsatzgesetz eingearbeitet“, so die Ministerin. Das Gespräch (Beginn: 14.00 Uhr) ist auf eineinhalb Stunden angesetzt, so die Ministerin.

Vor allem die roten Länder stoßen sich nicht nur an den Inhalten des Sozialhilfegesetzes, sondern auch daran, dass dieses heutige Treffen erst knapp vier Wochen nach dem Beschluss im Ministerrat stattfindet. Die SPÖ-Landesräte hoffen nun, vor dem Beschluss im Sozialausschuss des Nationalrates noch Änderungen zu erreichen. Dieser ist vom 3. auf den 15. April verschoben worden.

Von Seiten der SPÖ kam unter anderem der Vorwurf, dass das vorliegende Gesetz in mehreren Punkten verfassungswidrig sei und zudem geltendem EU-Recht widerspreche. Es führe zu „unsachlichen Schlechterstellungen“ und Beschränkungen der Leistungsbezüge bei bestimmten Gruppen – also etwa bei Kindern oder Asylberechtigten. Die vorgesehenen Kürzungen bei Familien mit mehreren Kindern seien „nicht akzeptabel“, weil sie zu verstärkter Kinderarmut führen würden. (APA)