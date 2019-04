AKW Mochovce: Auch Oberösterreich fordert Baustopp

Linz — Oberösterreich will die Inbetriebnahme des slowakischen Atomkraftwerks Mochovce mit allen politischen und rechtlichen Möglichkeiten verhindern. Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne) hat sich deshalb in einem Schreiben an die slowakische Regierung, die EU-Kommission und die Europäische Atomaufsichtsbehörde gewandt, um einen Baustopp durchzusetzen, wie er am Montag in einer Aussendung mitteilte.

Die Sicherheit der Anlage soll von unabhängigen Experten überprüft werden, forderte Anschober auch im Namen der Allianz für einen europaweiten Atomausstieg, der mehrere Regionen in den vier EU-Staaten Österreich, Deutschland, Belgien und Luxemburg angehören. „Geschieht dies nicht und geht die Anlage in diesem Zustand in Betrieb, dann ist das ein Atomrisiko für ganz Europa", warnte der grüne Landesrat.

Die österreichische Bundesregierung, die EU-Kommission, die Atomaufsichtsbehörde und die slowakische Regierung müssten nun dringend und rasch handeln und zum Schutz der Bevölkerung den Baustopp durchsetzen. Auch Oberösterreich sei vom Atomrisiko des slowakischen Reaktors massiv betroffen so Anschober. (APA)