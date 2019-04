Pensionskassen: Kräftiges Plus im ersten Quartal 2019

Wien — Die österreichischen Pensionskassen haben 2018 im Zuge der Turbulenzen an den Finanzmärkten einen negativen Veranlagungsertrag von durchschnittlich minus 5,18 Prozent hinnehmen müssen. Erfreulicher verlief mit einem Plus von 5,12 Prozent hingegen das erste Quartal 2018, so der Fachverband der Pensionskassen in einer Aussendung am Dienstag.

Verantwortlich für das gute Ergebnis des ersten Quartals 2019 sind vor allem die steigenden Kurse von amerikanischen und europäischen Aktien sowie die Notenbankpolitik der amerikanischen und der europäischen Zentralbanken, die jedenfalls keine rasche Zinsanhebung anstreben. „Es zeigt sich erneut, dass eine diversifizierte Veranlagung auf den Kapitalmärkten die beste Möglichkeit ist, langfristig gute Erträge für einen Kapitalaufbau zu erwirtschaften", so Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbandes der Pensionskassen,

Märkte weiter volatil

Die Märkte würden voraussichtlich auch 2019 volatil bleiben. Aktuell sprechen Experten von einer möglichen Abkühlung der Konjunktur, so Zakostelsky. Dagegen würde ein mögliches Ende des Handelskonfliktes zwischen den USA und China den Finanzmärkten weiteren Auftrieb verleihen und die Weltkonjunktur stützen.

Zakostelsky betonte auch, dass Pensionskassen langfristig veranlagen würden. Eine Pensionskassen-Pension werde über Jahrzehnte aufgebaut. Daher sei für die Höhe der Pension der langfristige Veranlagungserfolg entscheidend. Eine Betrachtung der Performance in kurzen Zeiträumen oder nur zu einem Stichtag würde kein aussagekräftiges Bild ergeben. „Um aber transparent zu kommunizieren, veröffentlichen wir selbstverständlich auch laufend die Quartalsergebnisse", betonte Zakostelsky. Im langjährigen Durchschnitt seit den 1990er Jahren würden die Pensionskassen eine Performance von plus 5,17 Prozent pro Jahr erwirtschaften. (hu)