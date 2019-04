„Seidenstraße“ Thema bei Austro-chinesischem Treffen

Wien, Peking, Athen — Die Pläne rund um die neue chinesische „Seidenstraße" sind am Donnerstag bei einem Treffen der bilateralen austro-chinesischen parlamentarischen Freundschaftsgruppe in Wien thematisiert worden. Im Zusammenhang mit den Kooperationen Chinas mit Mittel- und Osteuropäischen Ländern (CEEC; 16+1-Format) unterstützt Österreich demnach den Ausbau der Handelsverbindungen, so Peter Wittman (SPÖ), der das Arbeitsgespräch leitete.

Die Tageszeitung Die Presse berichtete indes im Voraus aus ihrer Freitagsausgabe unter Berufung auf Diplomatenkreise, dass Griechenland dem 16+1-Format beitreten könnte. Derzeit hat Athen wie Wien einen Beobachterstatus.

Riesige Infrastrukturprojekte

Der 16+1-Kooperation gehören bisher neben China elf EU-Staaten und fünf Beitrittskandidaten an. Österreich wurde auch schon eingeladen, der Initiative beizutreten. Botschafter Li Xiaosi sprach vor gut einem Jahr bei einem Termin zur neuen Seidenstraße bei der Wirtschaftskammer Wien etwa davon, das Format könnte zur 16+1+Österreich-Initiative werden. Die 16+1-Kooperation gehört zur „One Belt One Road"-Initiative Chinas rund um die neue Seidenstraße.

Griechenland und die anderen CEEC-Staaten haben sich schon vertraglich zum riesigen Infrastrukturprojekt der neuen Seidenstraße bekannt. Zuletzt unterzeichneten China und Italien ein Kooperationsabkommen zur neuen Seidenstraße. Österreich ist hierbei wie auch rund um eine formelle Mitgliedschaft bei 16+1 zurückhaltender.

Der Ausbau der Handelswege liege in beiderseitigem Interesse hieß es nach dem Treffen der Gruppe, die auf chinesischer Seite von Ma Biao, dem Vizepräsident der Politischen Konsultativversammlung Chinas, angeführt wurde. Chinas Engagement in Mittel- und Osteuropa (CEE) sei nicht zuletzt im Streben nach regionaler Sicherheit und Stabilität begründet, so Ma. Grundsätzlich legte er ein Bekenntnis zum Zusammenhalt Europas ab. Schließlich sehen Kritiker in China einen Spalter Europas.

Memorandum etwas vage

Österreichs Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) hatte als Regierungsmitglied eines EU-Landes am 8. April des Vorjahres im Rahmen eines von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angeführten Staatsbesuchs in China ein Ressortübereinkommen unterzeichnet. Mit dabei waren damals neben Van der Bellen sowie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl auch weitere Regierungsmitglieder.

Hofer versprach Aufträge „in den Sektoren Infrastrukturtechnologie, Transporttechnologie (Bahn, Seilbahn, zivile Luftfahrt), urbane und ?Smart City'-Technologie sowie Informations- und Kommunikationstechnologie". Die „Neue Seidenstraße" eröffne heimischen Unternehmen große Chancen, so Hofer.

Der Text des Memorandums klang an manchen Stellen indes durchaus vage. So hieß es zu Beginn, dass die Zusammenarbeit „im Wissen der Bedeutung" der Initiative „auf Basis bereits bestehender bilateraler Vereinbarungen" erfolgen soll. Am Schluss war zu lesen: „Auch die Erweiterung der Bahnstrecke Belgrad - Budapest bis nach Wien sowie mögliche weitere Bahnverbindungen sollen diskutiert werden." Im Zusammenhang mit der Seidenstraße wird auch ein Güter-Umladeknoten auf EU-Normalspur diskutiert, der voraussichtlich in der Nähe von Wien entstehen soll. (APA)