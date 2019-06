EU-Verkehrsminister lehnen Kerosinsteuer ab

Luxemburg – Die EU-Verkehrsminister stehen der Idee einer Kerosinsteuer für den Flugverkehr derzeit ablehnend gegenüber. Beim Rat der Ressortchefs in Luxemburg wurde das Thema am Donnerstag diskutiert, eine Umsetzung sei derzeit aus Sicht der Ländervertreter aber kein Thema, sagte ein EU-Diplomat am Rande des Treffens.

Luxemburg hatte den Diskussionspunkt vor dem Hintergrund des Klimaschutzes eingebracht. Jeder Verkehrsträger müsse seien Beitrag zur Reduktion von klimaschädlichen Emissionen leisten, ein Steuermodell auf Treibstoff könne hier zu mehr Kostenwahrheit führen, so der Gedanke. Soll heißen: Flugtickets würden durch die Besteuerung von Kerosin teurer, das Flugaufkommen könnte dadurch zurückgehen.

Kerosinsteuer „global diskutieren“

Die Mitgliedsstaaten begrüßten laut Diplomat zwar die Diskussion, vertraten aber gleichzeitig die Ansicht, dass dies mit Verweis auf die Wettbewerbsfähigkeit nicht auf den EU-Raum beschränkt werden könne. Denn Fluggesellschaften aus Drittstatten könnten dann umso mehr mit billigen Tickets in den Markt drängen und so zugleich die Anstrengungen in Sachen Klimaschutz unterlaufen.

Letzten Endes müsse eine Kerosinsteuer global diskutiert werden, hieß es. Das Thema werde aber auf der Agenda bleiben. Das Ziel, weniger Treibhausgase durch das Fliegen in die Luft zu blasen, werde man wohl sowieso durch technische Fortschritte effektiver erreichen, meinte ein Diplomat. So würden Flugzeuge der jüngsten Generation schon wesentlich weniger Treibstoff verbrauchen als ältere Modelle. (APA)