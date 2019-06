Xi und Trump offenbar vor Burgfrieden im Handelsstreit

Peking – Vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping beim G20-Gipfel machen Meldungen über einen möglichen Burgfrieden im Handelsstreit die Runde. Eine vorläufige Vereinbarung sehe vor, dass die USA vorerst auf angedrohte Zölle auf zusätzliche chinesische Waren im Volumen von 300 Mrd. Dollar (264 Mrd. Euro) verzichteten, berichtete die South China Morning Post.

Details sollten in separaten Pressemeldungen veröffentlicht werden, meldete das in Hongkong erscheinende Blatt am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Das Treffen der beiden Präsidenten sei allerdings davon abhängig, dass Washington der vorläufigen Vereinbarung auch zustimme.

China fordert Aufhebung von Sanktionen

Auf den Bericht angesprochen, sagte ein Sprecher des Handelsministeriums in Peking: „Wir begrüßen Maßnahmen, die beim Umgang mit Differenzen helfen und eine Eskalation der Spannungen verhindern.“ Der Sprecher forderte die USA zugleich auf, umgehend Sanktionen gegen chinesische Firmen „einschließlich Huawei“ zu streichen. Laut „Wall Street Journal“ verknüpft die Regierung in Peking eine Beilegung des Handelsstreits mit der Forderung, dass die USA das Verkaufsverbot gegen den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei aufheben.

Die US-Regierung hat Huawei auf eine schwarze Liste gesetzt, weil sie befürchtet, die Technologie des Smartphone-Herstellers könnte zur Spionage verwendet werden. Damit ist es US-Firmen untersagt, mit dem chinesischen Unternehmen Geschäfte zu tätigen. Huawei weist die Vorwürfe zurück.

Nach US-Angaben sollen Trump und Xi am Rande des G-20-Gipfels im japanischen Osaka am Samstag Handelsgespräche führen. Trump hatte am Mittwoch erklärt, ein Handelsabkommen mit Xi sei möglich. Sollten beide Seiten aber weiterhin nicht zusammenfinden, sei er darauf vorbereitet, US-Zölle auf praktisch alle chinesischen Importe zu verhängen, die bisher noch nicht mit zusätzlichen Abgaben belegt worden seien.

Chancen für Burgfrieden

Die Chancen für einen Burgfrieden stünden jedoch nicht schlecht, sagte Frank Häusler, Chef Anlagestratege des Vermögensverwalters Vontobel. Schließlich wolle Trump im kommenden Jahr wiedergewählt werden. „Für ihn ist es deshalb wichtig, einen Erfolg im Handelsstreit zu präsentieren.“ Trump wirft der Volksrepublik unfaire Handelspraktiken vor und hat mit weiteren Maßnahmen gedroht. Die beiden weltgrößten Wirtschaftsmächte haben sich bereits gegenseitig mit Sonderzöllen überzogen, was die globale Konjunktur bremst.

Das auf der Basis von Logistik-Daten erhobene Global Trade Barometer (GTB) der Post-Tochter DHL deutet mit einem Minus von acht Punkten auf einen leichten Rückgang des Welthandels für die kommenden drei Monate hin. Der Indikator ging deutlich zurück. Sowohl die Indexwerte für See- als auch für Luftfracht verschlechterten sich. Den höchsten Rückgang eines einzelnen Landes verbuchten dabei die USA, hier sank der Ausblick um elf Punkte. Grund seien negative Erwartungen für die wichtigsten Exportkategorien. China verbuchte ein Minus von sieben Punkten. Rückläufige Importe und nur schwaches Exportwachstum seien der Hintergrund. Der Indexwert für Deutschland sank nur minimal. (APA/Reuters)