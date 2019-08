China kündigt Vergeltungszölle von 75 Mrd. Dollar auf US-Importe an

Peking – Über einem Jahr dauert der Handelsstreit zwischen den USA und China nun schon. Die beiden Supermächte überzogen dabei sich mit Strafzöllen in der Höhe von hunderten Milliarden Dollar. Nun dreht China erneut an der Zoll-Schraube. Peking hat am Freitag neue Strafzölle auf US-Importe im Umfang von 75 Milliarden Dollar (knapp 68 Mrd. Euro) angekündigt. Geplant seien Abgaben zwischen fünf und zehn Prozent auf 5078 Produkte, kündigte die Regierung in Peking am Freitag an. Darunter befinden sich landwirtschaftliche Produkte, Rohöl, Kleinflugzeuge und Autos. (APA, Reuters, AFP)