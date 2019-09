Pensionslücke: „Viele Frauen verdrängen das Dilemma“

Es ist kein Zufall, dass das AMS Tirol derzeit in der Öffentlichkeit mit einem Frauenschwerpunkt in Sachen Arbeit und Pensionen auffällt. Man will die gute Situation am Arbeitsmarkt nützen und Frauen vor späteren Pensionslücken warnen.