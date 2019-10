USA dürfen laut WTO Strafzölle auf EU-Importe in Milliardenhöhe erheben

Genf – Wegen jahrelanger rechtswidriger EU-Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus dürfen die USA Strafzölle auf EU-Importe im Umfang von 7,5 Mrd. US-Dollar (6,9 Mrd. Euro) im Jahr erheben. Das gab die Welthandelsorganisation (WTO) am Mittwoch in Genf bekannt. Es ist die höchste Summe, die in der fast 25-jährigen Geschichte der WTO je genehmigt wurde.

Der europäische Flugzeugbauer Airbus warnte nach der Entscheidung der Welthandelsorganisation vor Unsicherheiten und Störungen in der gesamten Weltwirtschaft.

„Airbus hofft daher, dass sich die USA und die EU auf eine Verhandlungslösung einigen werden, bevor die Luftfahrtindustrie, die Handelsbeziehungen und die Weltwirtschaft erheblich geschädigt werden“, erklärte Airbus-Chef Guillaume Faury am Mittwoch.

Gegenzölle der EU ebenfalls möglich

Airbus betonte, die Europäischen Union habe die Möglichkeit, Gegenmaßnahmen bei US-Produkten in einer Höhe anzustrengen, die über die US-Sanktionen noch hinausgehen könnten. Allerdings würde die Erhebung von Zöllen der gesamten Luftfahrtbranche schaden. „Sollten diese Zölle von beiden Seiten erhoben werden, sind erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Branche in den USA und in der EU sowie hohe Kosten bei der Anschaffung neuer Flugzeuge durch US- und EU-Fluggesellschaften zu erwarten“, hieß es weiter.

Die negativen Auswirkungen dieser Zölle ließen sich nur verhindern, wenn die USA und die Europäische Union den langjährigen Streit im Rahmen einer Verhandlungslösung beilegen. Der freie und faire Wettbewerb müsse erhalten bleiben.

Merkel will US-Entscheidung abwarten

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zurückhaltend auf den WTO-Schiedsspruch gegen die EU-Subventionen für Airbus reagiert. „Wir warten jetzt erst einmal ab, was die US-Administration macht“, sagte Merkel am Mittwoch in Berlin. Die EU habe nach WTO-Recht ein Verfahren nach internationalem Recht verloren, deshalb gehe es nicht um eine willkürliche Frage, sagte Merkel in Anspielung auf unilateral verhängte US-Strafzölle etwa gegen Stahlprodukte aus der EU. Das müsse „man traurigerweise sagen“.

Der französische Finanzminister Bruno Le Maire warnte die US-Seite davor, Strafzölle zu erheben. Diese könnten vor allem Frankreich treffen. Man sei bereit, mit den EU-Partnern im Notfall zurückzuschlagen. (APA, dpa)