Österreichweite Hotline im Testlauf: Mit Termin zum Finanzamt

Wien – Wer aufs Finanzamt muss, wird in ausgewählten Ämtern in nächster Zeit auf eine vorherige Online- bzw. Telefon-Terminvereinbarung über eine zentrale, österreichweite Hotline hingewiesen. Ein Pilotversuch startet laut Finanzministerium an sechs Ämtern – Baden-Mödling, Judenburg-Liezen, Bregenz und Feldkirch, Salzburg-Stadt und Salzburg-Land.

Dieser Test soll laut Ministerium lange Warteschlangen in den Ämtern beenden. In Judenburg und Liezen beginnt der Testlauf im Dezember, an den anderen Ämtern im November, und soll bis April dauern. Dann werde evaluiert, wie das neue „Terminvereinbarungstool“ von den Bürgern angenommen wird. Dass Kunden keinen direkten Zugang mehr zum Finanzamt mehr hätten, wurde in Abrede gestellt. Und es werde damit kein Standort geschlossen und kein Personal abgebaut, hieß es vom Finanzministerium.

In Skandinavien, wo für Amtswege oft besonders weite Anreisewege anfallen, seien vorab vereinbarte persönliche Besprechungstermine bei Behörden lange Praxis. In Österreich gibt es 39 Finanzämter mit zusammen 69 Standorten. Deren Öffnungs- und Sprechstundenzeiten unterscheiden sich zum Teil deutlich, ebenso wie die Kundenfrequenz. Deshalb werden im Pilotprojekt auf das jeweilige Finanzamt bezogene Modelle geprüft.

Vom Ministerium werden die probeweisen zentralen Terminbuchungen als „Zusatzleistung“ zu den derzeit bestehenden Leistungen beschrieben. Die „Info-Center“ in den Finanzämtern würden den Kunden auch in Zukunft zur Verfügung stehen. Man könne weiter direkt zum Finanzamt gehen und sich anstellen und man könne sich auch beim eigenen Finanzamt einen Termin ausmachen. (APA)