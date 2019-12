Längere Badesaison: Touristiker planen beheizten See in Ried

Von Matthias Reichle

Ried – Im Oktober in den See springen, ohne sich Frostbeulen zu holen? Der Tourismusverband Tiroler Oberland tüftelt an einem Projekt, das die Badesaison um mehrer­e Monate verlängern soll. Zentrales Element des neuen Wasserparks soll ein großer See sein, der komplett beheizt ist. Erhitzt wird das Wasser mit der Abwärme vom nahen Krafthaus des Gemeinschaftskraftwerks Inn (GKI) – so der Plan.