Zu gewinnen gibt es drei 30-Euro-Gutscheine der FUSSL Modestraße, einlösbar in allen Tiroler Filialen.Um an der Verlosung teilzunehmen, schicken Sie uns bis Dienstag (Datum Poststempel) das Lösungswort des Schwedenrätsels per Postkarte an Tiroler Tageszeitung, Kennwort „TT-Rätselseite", Brunecker Straße 3, 6020 Innsbruck, per Fax an 050403-3543 oder über das Online-Formular. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise können nicht in bar abgelöst werden. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Mitarbeiter der Unternehmensgruppe Moser Holding und deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Einsendeschluss ist der jeweilige Dienstag nach Erscheinung des Schwedenrätsels.