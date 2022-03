Gut zu wissen: Die besten Internet-Browser im Vergleich

Was sind die Alternativen? Firefox? Ein Apple-Gerät mit Safari? Opera? Oder doch der gute alte Internet Explorer IE11? Zu Letzterem gibt es leider eine schlechte Nachricht: Für Microsofts Browser-Urgestein ist im Juni 2022 endgültig Schluss – es wird aber auch schon vorher dringend davon abgeraten, ihn noch zu verwenden, da er als hochgradig unsicher gilt. Die gute Nachricht lautet: Der Nachfolger Edge hat sich völlig überraschend vom Internet-Graus zum Browser-Schmaus entwickelt. Und auch sonst gibt es zahlreiche Chrome-Alternativen, die eine Chance verdient haben. Hier eine Übersicht:

Der 2002 eingeführte Firefox von Mozilla wurde in den vergangenen Jahren in Sachen Beliebtheit von Googles Chrome abgelöst, holt aber nach umfangreichen technischen Weiterentwicklungen wieder in großen Schritten auf. Mittlerweile gibt es alle vier Wochen eine neue Firefox-Version mit den neuesten Updates.