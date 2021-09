Verdächtiger nach Überfall in Schwaz nach fast drei Jahren geschnappt

Der Beschuldigte wurde bereits nach Österreich ausgeliefert und befindet sich derzeit in der Justizanstalt Innsbruck in Untersuchungshaft. Die Identität des zweiten Täters ist laut Polizei weiterhin ungeklärt.

In der Nacht auf den 20.12.2018 wurden zwei Angestellte in einem Schwazer Spiellokal von zwei maskierten und bewaffneten Tätern überfallen und ausgeraubt. Die Unbekannten betraten das Lokal in der Franz-Josef-Straße gegen 1.14 Uhr. Die Lokalität soll im Jahr 2017 schon einmal ausgeraubt worden sein.