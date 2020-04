Gut zu wissen: So reinigt man sein Handy richtig

Innsbruck — SARS-CoV-2 wird hauptsächlich über die Atemwege sowie durch Körperkontakt übertragen. Zum Schutz vor dem Virus werden MNS-Masken und Handschuhe getragen, und es wird fleißig „weg-desinfiziert" und „ent-kontaminiert", was irgendwie gefährlich sein könnte. Dabei wird die allerschlimmste Keimschleuder nach wie vor oft vergessen: Das eigene Smartphone, das wir permanent in der Hand und im Gesicht haben. Schon vor Jahren hat eine Studie der London School of Hygiene & Tropical Medicine ergeben, dass 82 Prozent der Handys bakteriell hoch belastet sind — bei 16 Prozent der untersuchten Geräte wurden sogar Fäkalbakterien gefunden. Kein Wunder: Viele lassen sich von ihrem Handy sogar aufs stille Örtchen begleiten.