Gut zu wissen: Wann in Innsbruck auch abends ein Pass beantragt werden kann

Innsbruck — Mit mehr als einer Million Reisepässen laufen im Jahr 2020 österreichweit doppelt so viele ab wie in einem „normalen Passjahr". In Tirol verlieren 2020 insgesamt 92.201 Reisedokumente ihre Gültigkeit. Was bedeuten diese Zahlen? Wieso kommt es gerade jetzt zu einer solchen Masse an abgelaufenen Pässen?