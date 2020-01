Joshs „Cordula Grün“ zum zweiten Mal „Wiesnhit“

Er kann die Geschichte erzählen, wie sie ist, wenn eine simple Zeile plötzlich den Turbo zündet und innerhalb weniger Wochen nichts mehr so ist, wie es vorher war.

Die Rede ist vom österreichischen Singer/Songwriter Josh. Er lieferte 2018 mit „Cordula Grün" den Ohrwurm schlechthin und wurde von Wien bis Zürich und von Bozen bis Hamburg gefeiert. Anfang Oktober vergangenen Jahres wurde „Cordula Grün" dann vom Marktforschungsinstitut GfK zum offiziellen Oktoberfest-Hit gekürt. Und dieses Kunststück ist in diesem Jahr zum zweiten Mal en suite gelungen.

Die „Cordula" röhrt mittlerweile nahezu jedes Publikum in nahezu jedem deutschsprachigen Festzelt. Dass das musikalische Spektrum von Josh aber wesentlich mehr als nur diesen einen Gassenhauer zu bieten hat, das zeigt sein Debütalbum „Von Mädchen und Farben", das bei Warner Music erschien und sich erfolgreich in Deutschland und Österreich in den Charts platzieren konnte.