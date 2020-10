Gut zu wissen: Das hilft gegen Herbst-Blues und ständige Müdigkeit

Innsbruck — Die Sonne geht später auf und früher unter, die Wolken werden dichter, der Wind bläst stärker. Die Blätter fallen von den Bäumen und wir nach der Arbeit am liebsten nur noch auf die Couch: Es ist Herbst, und wir fühlen uns manchmal welk wie die verblühenden Blumen. Warum ist es jedes Jahr ab Oktober das gleiche Spiel? Und was kann man tun, um nicht im Herbst schon in Winterschlaf zu verfallen?

Das Lustige: Menschen verfallen in der kälter werdenden Jahreszeit wirklich in eine Art Winterschlaf. Seitdem es den Menschen gibt, passt er sich nämlich an wandelnde Lichtverhältnisse an. Wir haben Rezeptoren in den Augen, die feststellen, dass es plötzlich weniger Tageslicht gibt. Weil die Nächte scheinbar länger dauern, stellt unser Organismus unsere innere Uhr neu.