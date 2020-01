Hochzeitsmesse, Disco, Eisklettern: Das ist am Wochenende los in Tirol

Jetzt kehrt der 35-jährige Voodoo mit neuer Musik zurück und gibt darin wieder den alten Jürgens – mit Suderei, Schmäh und Wiener Grind. Das gefällt Tirol, in Innsbruck gastieren er, der mit richtigem Namen David Öllerer heißt, und seine Backingband Ansa Panier gleich zweimal. Mit im Gepäck hat er das Album „’S klane Glücksspiel“, eines, mit dem sich Voodoo Jürgens Zeit gelassen hat. Und eines, das verspricht, an alte Erfolge anzuschließen. Bereits mit „Ansa Woar“ (2016) erspielte sich der Tullner Liedermacher eine Nische, die zwischen Autotune und High-End-Pop eigentlich längst totgesagt war.

Für die neue Platte kramt er sie aber wieder hervor, die schrägen Gestalten seiner Unterschichtsdramen: den Taxler, der „weiß, was si abspüt in da Nocht“, oder den „Horstl“ mit dem gezückten Butterflymesser in der Tasche. Schon auf dem Cover legt der Beisl-Poet die Karten auf den Tisch: Bei warmen Spritzern nebst übervollen Aschenbechern verzockt man die letzten Groschen vom Arbeitslosengeld. Keine Angst, in eine Früher-war-alles-besser-Nostalgie verfällt Voodoo Jürgens nie.