„Schaffe es einfach nicht“: Dieter Bohlen sagt Tour für 2020 ab

„Meine Familie ist in diesem Jahr ausgerastet, weil ich durch meine Tournee 2019 so wenig zu Hause war“, gibt Bohlen gegenüber der Zeitung preis. „Die waren von Anfang an gegen die Tour, die ja auch gar nicht als solche geplant war.“ Ursprünglich war in der Tat nur ein Auftritt Bohlens in Berlin vorgesehen. Nachdem die Tickets für die Show am 31. August 2019 schnell ausverkauft waren, wurde das Angebot für die Fans des Musikers um acht Auftritte erweitert. Drei davon muss er noch absolvieren.