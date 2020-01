Die „In The Ä Tonight"-Tour startet am 7. November 2020 in Hannover. Zunächst waren 15 Konzerte terminiert. Jetzt sind es 23. Das Trio gastiert am 17. November 2020 in der Wiener Stadthalle und am 11. Dezember 2020 in Bad Gastein beim „Sound & Snow". Auch für die Wien-Show waren auf der Webseite keine Karten mehr zu haben, es wurde aber ein örtlicher Vorverkauf ab Freitag, 10 Uhr, angekündigt. (APA/dpa)