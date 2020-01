Sex, Lügen und Video: “Stück Plastik“ in Innsbrucker Kammerspielen

63 Jahre und kein bisschen leise — mit „La differenza" legt Gianna Nannini ein neues Studioalbum vor. Seit gut 40 Jahren im Musikgeschäft, brilliert die Italienerin einmal mehr mit ihrer unverkennbaren Reibeisenstimme, rockigen Rhythmen und feinsinnigen Texten. Zehn Songs hat sie zusammengestellt, los geht's mit dem Titelstück — auf Deutsch „Der Unterschied" —, in dem sie vom Auf und Ab in einer Liebesbeziehung singt. Um „Amore" geht es mehr oder weniger auch in den anderen Liedern, der Schlusssong „Liberiamo" („Befreien wir uns") ist ein­e italienische Version des Nena-Hits „Liebe ist" von 2005.

2020 geht Nannini mit „La differenza" auf Tour, die sie am 12. Oktober auch in die Philharmonie München führen wird. Auftritte in Österreich sind vorerst nicht geplant. Gianna Nannini zählt seit ihrem Debütalbum 1976 zu den populärsten Musikerinnen Italiens. Ihr 1982 europaweit übertragener Auftritt im Essener „Rockpalast" machte sie berühmt. 1985 trat sie vor 30.000 Zuschauern am Bergisel auf. (TT)