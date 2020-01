Sex, Lügen und Video: “Stück Plastik“ in Innsbrucker Kammerspielen

Im Look von „Purple Rain“ in den 80ern.

„The Beautiful Ones“ heißt das Buch, das vor Kurzem in deutscher Übersetzung herausgekommen ist, ganz in Purpur ummantelt als Reverenz an „Purple Rain“, den epischen Soundtrack zum gleichnamigen Film von 1984, der Prince den Eintrag in den Kanon der besten Alben aller Zeiten sicherte.