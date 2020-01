Sex, Lügen und Video: “Stück Plastik“ in Innsbrucker Kammerspielen

Klaus Köck, der heuer seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, führt seit Jahrzehnten die Chronik. Sein Vorgänger Walter Unterweger hatte am 6. Oktober 1992 einen ersten Ordner mit der Zusammenfassung der Jahre von 1949 bis 1992 übergeben. Zehn prachtvolle Bände mit aktuell 1630 Seiten dokumentieren inzwischen in Bildern, Zeitungsausschnitten und handschriftlichen Eintragungen die Entwicklungen vergangener Zeiten. „Aufgabe und Ziel einer Chronik ist das Festhalten des jährlichen Geschehens mit all seiner Vielfalt in Schrift und Bild“, schrieb Köck an den Beginn des zweiten Bandes. „Die Chronik soll ein Garant dafür sein, dass dieses Geschehen auch in aller Zukunft nicht in Vergessenheit geraten kann.“