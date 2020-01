Sex, Lügen und Video: “Stück Plastik“ in Innsbrucker Kammerspielen

„Thanks for the Dance“ geht runter wie Honig. Cohen hält ohne jedes Bedauern ein letztes Mal Rückschau auf sein Künstlerleben, in dem er wenig ausgelassen hat. Herrlich dieses Understatement, wenn er, wie im Auftaktstück „Happens To The Heart“, allen Ernstes von sich behauptet, er habe zwar immer gearbeitet, aber als Kunst würde er das nicht bezeichnen.

Der Titeltrack „Thanks For The Dance“ ist schlicht genial. Es ist Cohens Adieu an die Fans, an die vielen Liebschaften, an das Leben. Akustikgitarre, Bläser im Mariachi-Style und langsamer, altersgerechter Dreivierteltakt: Das ergibt einen Amour-Hatscher erster Güte. Ein Eisblock, wer da nicht die Hand seiner Herzdame ergreift und den Augenblick feiert, tanzend auf dem Wohnzimmerparkett, hier und jetzt. Cohen gibt den Takt vor: „One two three, one two three.“ Derweil sitzt er wohl auf der Wolke seiner Wahl und hat selbst den größten Spaß dabei.