Ein zorniger Veteran des Rock

Innsbruck –Rockmusik kennt kein Pensionsalter. Sofern man die Töne, auf dem Griffbrett und gesanglich, noch halbwegs trifft, lässt es sich lustvoll weitermachen, down the road, forevermore. Kürzlich haben sich zwei Oldies des Geschäfts mit neuen Produktionen zurückgemeldet. Wer es beim Musikhören nostalgisch mag – Motto: „Das ist noch ein richtiger Sound!“ –, ist mit diesen Alben gut bedient.

Crazy Horse und Young laden ein zum Wechselbad der Sentimente. Krachend-übersteuerter Gitarrensound hier (allein der Song „She Showed Me Love“ bietet 13,5 Minuten davon), zarte, fast schon Wohlfühlklänge dort („Green Is Blue“, „Eternity“).

In seiner Grundaussage zeigt sich das rüstige Quartett (Multiinstrumentalist Nils Lofgren ist mit 68 Jahren der Benjamin der Runde) durchwegs zornig. Am Polit-Dauerthema Klimawandel führt kein Weg vorbei. Wenn Ozeane steigen und den Eisbären das Gefrorene unter den Tatzen wegschmilzt, greift Herr Young zur Gitarre und singt es den Mächtigen so richtig rein. „In Shut It Down“ stellt er das ganze System in Frage.