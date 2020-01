Suzuki Vitara: Ein gern gesehener Dauergast

Inzing – Wie schnell einem die Zeit zwischen den Fingern zerrinnt, merkt man an den unterschiedlichsten Dingen. In unserem Fall war es kürzlich ein eher trauriger Anlass, der uns aufzeigte, wie schnell doch ein Jahr vergeht. Genauso lange ist es nämlich her, dass der Suzuki Vitara seinen Platz im TT-Dauertest-Fuhrpark eingenommen hat. In all der Zeit hat er uns tagtäglich begleitet. Egal ob wir mit ihm zur Arbeit pendelten, einen Wochenendausflug nach Italien unternahmen, geschäftlich unterwegs waren oder uns einfach nur in den Urlaub verabschiedeten – der Suzuki Vitara wusste uns auf immerhin 22.500 gefahrenen Kilometern und in jeder Lebenslage von seinen Qualitäten zu überzeugen.