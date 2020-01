Sex, Lügen und Video: “Stück Plastik“ in Innsbrucker Kammerspielen

Nach seinem Debüt „Blue Light District“ und mehreren Auftragswerken fürs Tiroler Landestheater (zuletzt etwa die Kammeroper „Totentanz“, 2017) will der 32-Jährige nun sein Herzensprojekt fortführen – das erste Kentrix-Album liegt bereits drei Jahre zurück. Inzwischen habe sich das Elektronik-Projekt enorm weiterentwickelt, so Winkler: Die Klangästhetik wurde im Vergleich zum Erstlingswerk stark verroht, die Musikalität hingegen komplexer.

Hip-Hop ist nicht der einzig­e Einfluss, aus dem Kentrix für „Abria“ schöpft. Will man dem Ganzen einen Genrebegriff überstülpen, trifft man mit einer Kombination von Bassmusik und neuer Klassik am ehesten den richtigen Ton. Was abseits von stilistischer Einordnung jeder hören kann, ist die Kraft und Intensität, mit der das Mini-Album daherkommt: Passend zum keltischen Titel, dessen Bedeutung mit Stärke oder Macht übersetzt werden kann, übersetzt Kentrix das Leitmotiv auf der Platte in wuchtige Klangkörper („Lush“), die gegen Ende hinaus atmosphärisch ausfransen („Rising“).