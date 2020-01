Sex, Lügen und Video: “Stück Plastik“ in Innsbrucker Kammerspielen

Innsbruck –Nicht viele Menschen haben Angst vor Barock, schon gar nicht in der Alte-Musik-Stadt Innsbruck, wo der musikalische Barock blüht und die Festwochen der Alten Musik, seit 2016 wieder in den schwarzen Zahlen, immer mehr Zuhörer anziehen. 70 Prozent Einnahmensteigerung wurden in den letzten vier Jahren erzielt, im heurigen Sommer, mit seinen 54 Veranstaltungen an 31 Spielorten und einem Plus von 1700 Eintrittskarten, waren es 485.000 Euro, summierte Geschäftsführer Markus Lutz.