BMW 530e: Fünfer als Benziner mit Strom im Blut

Ganz neu: Wie im soeben vorgestellten 330e kommt nun eine Lithium-Ionen-Hochvoltbatterie mit 12kWh (vorher 9,2) zum Einsatz. Bedeutet: 30 Prozent mehr Reichweite und Vollladung über die heimische Wallbox in 3,35 Stunden oder einfach über jede Steckdose in sechs Stunden. BMW verspricht für das getestete Allradmodell an die 55 Kilometer rein elektrische Reichweite – im TT-­Praxistest pendelte sie sich bei rund 40 Kilometern ein. Ein Fingerzeig für Pendler: Sehr viele könnten im 530e unter der Woche rein elektrisch unterwegs sein.

Und das fühlt sich so an: Leise summt der Fünfer durch die Stadt und über das Land. Kraft ist da, aber natürlich nicht der Punch eines großen E-Modells. Aber auch so sprintet der Fünfer bei Bedarf in 6,2 Sekunden auf 100 km/h, erst bei 140 km/h ist reinelektrisch, bei 235 km/h per Benziner Ende. Vorteil Hybrid: In der Reichweite ist mit dem Benziner gar nie Schluss, auch wenn der verkleinerte 46-Liter-Tank bei Fernreisen zu etwas häufigeren Tankstopps zwingt. Im Schnitt kamen wir auf 7,4 Liter Verbrauch. Gut, aber auch nicht weit weg vom Sechszylinder-Diesel mit 265 PS, der Vielfahrern doch noch eine wesentlich fülligere Leistungs­charakteristik, einen schönen Klang und um die 1000 Kilometer Reichweite bietet.