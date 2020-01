Mercedes GLE Coupé: Kurvenakrobat im Hochbau

Sölden –Es war ein frostiger Wind, der dem neuen SUV-Modell von Mercedes in Tirol entgegenblies. Dabei ist nicht die öffentliche Skepsis gegenüber geländewagenähnlichen Fahrzeugen gemeint, sondern das tatsächliche Wetter, das im Kühtai und im Ötztal während der ersten Probefahrten mit dem GLE Coupé der zweiten Generation vorherrschte. Zu den Luftverwirbelungen gesellten sich dunkle Wolken, Regen in den Niederungen, Schnee und Eis in den höheren Bereichen. Für einen Spaziergang alles andere als ideal, für eine Spazierfahrt mit dem GLE Coupé jedoch nahezu perfekt. Denn bei diesen Voraussetzungen kann der 4,94 Meter lange und 2,01 Meter breite Wagen seine überraschenden Talente ausspielen.