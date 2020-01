Sex, Lügen und Video: “Stück Plastik“ in Innsbrucker Kammerspielen

Innsbruck –Am nächsten Montag, den 9. Dezember, geht in der Thöni Sky Lounge zum fünften Mal die „Tiroler Sternenhimmel-Gala“ über die Bühne. Die von KR Arthur Thöni initiierte ganzjährige Hilfsaktion, die eben mit diesem alljährlichen Gala-Abend ihren Höhepunkt erreicht, bietet im Jubiläumsjahr ein hochkarätiges künstlerisches Programm. Schlagerstars wie Claudia Jung musizieren gemeinsam mit großen Könnern in Sachen Volksmusik wie der Stubaier Freitagsmusig, den Trenkwaldern oder den Rangger Anklöpflern.

Ein besonderes Highlight stellt der jährliche österreichische Brass-Band-Wettbewerb dar. Dieser fand heuer im Haus der Musik in Innsbruck statt. Die R.E.T. Brass Band erspielte sich am 3. November den Vizemeister-Titel und musste sich nur der Brass Band Oberösterreich geschlagen geben.

Der Terminkalender der R.E.T. Brass Band für das Jahr 2020 ist schon prall gefüllt. Im März steht ein Gastkonzert in Feldkirch an, bevor Anfang April zwei Konzerte im Gebäude der BTV Innsbruck stattfinden. Weitere Konzerte gibt es im Juli in Lienz, Haiming, am Hoadl in der Axamer Lizum und bei den Promenadenkonzerten in Innsbruck.