Sex, Lügen und Video: “Stück Plastik“ in Innsbrucker Kammerspielen

In den 90er-Jahren (voriges Jahrhundert) waren die Knoedel als Botschafter einer neuen, progressiven Form von Volksmusik schwer angesagt. Mit traditionellem Instrumentarium, von Hackbrett bis Trompete, wurden neue Wege beschritten: akustische Stücke, jazzig, poppig, mehr oder weniger älplerisch angehaucht. Der Knoedel-Sound traf den Nerv seiner Zeit, weit über das heimatliche Tirol hinaus. „Wir spielten damals sogar in New York vor vollen Konzertsälen", gerät Dienz im TT-Gespräch retrospektiv ein wenig ins Schwärmen.

Das Reunion-Album „Still" wurde heuer, bedacht mit viel Kritikerlob, nachgereicht. Um die Tracks dieser Scheibe herum geben die Knoedel diese Woche mehrere konzertante Heimspiele: am 4. Dezember in St. Johann/Tirol (Alte Gerberei) und am 7. und 8. Dezember in Innsbruck (Treibhaus), in jener Stadt, in der seinerzeit alles begann und in der Familie Dienz, zurück aus Wien, auch wieder lebtWas hat sich verändert in annähernd 30 Jahren als professioneller Musiker? Dienz überlegt nur kurz: „Man muss sich als Band heute viel mehr um das Geschäft kümmern, man steht gegenüber dem Veranstalter in der Pflicht, für volle Hallen zu sorgen. Von alleine passiert gar nichts."