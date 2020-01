Pearl Jam kommen 2020 in die Wiener Stadthalle

Pearl Jam haben für Juni und Juli 2020 eine 13-tägige Europatournee angekündigt. Die Konzertreise führt die Band am 7. Juli in die Wiener Stadthalle. Im Vorprogramm werden laut Ankündigung von heute, Montag, die US-Garagen-Punks White Reaper auftreten. Der Vorverkauf startet am Samstag (7.12.), 11 Uhr. (APA)