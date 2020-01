Jazz-Rock-Senkrechtstarter „Tatran“ im Innsbrucker Treibhaus

2017 erreichte das dritte Live-Album „No Sides“ wie schon das Debütwerk „Shvat“ die Spitze der Popularity/Bestseller Charts auf Bandcamp. Seither spielte die Band ausgiebig in großen Hallen in Israel, tourte zusammen mit „BadBadNotGood“ in Europa, USA und Asien und trat mit Wolfmother und Editors in Kapstadt auf.