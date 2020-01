Atemlos durch die Jahrhunderte

Wien –„Es handelt sich um eine Uraufführung, und ich bin kein toter Komponist. Wenn ich lebe, habe ich das Recht, etwas zu sagen. Nicht nur, was die Musik betrifft. Denn Musiktheater, das sagt schon das Wort, ist eine Interaktion von Musik und der Repräsentationsform des Theaters“, so Olga Neuwirth, die in den letzten Wochen die Wiener Staatsoper auf Trab gehalten hat.

Die 1968 in Graz geborene Komponistin hat als Auftrag „Orlando“ komponiert, nach dem Roman von Virginia Woolf, in dem der Titelheld, zuerst Mann, dann Frau, als Freigeist durch die Jahrhunderte wandert.

„Ich habe überlegt, welches Werk meine Geschichte geprägt hat. Das war das Buch ,Orlando‘ von Virginia Woolf‘, das ich als 15-Jährige gelesen habe und das in meinem Hirn hängen geblieben ist. Es spielt zwischen Fiktion und Realität. Orlando ist ein Wesen, das die Gesellschaft in allen historischen Perioden hinterfragt, ein Mensch, der sich den Stereotypen entzieht, der sich in keine Normen pressen lässt und dadurch erst recht in Frage gestellt wird“, sagt Neuwirth. Sie hat die bis 1928 spielende Vorlage ins Jetzt weitergeführt, denn „es ändert sich nicht wirklich was. Das ist auch ein Teil der Geschichte von ,Orlando‘. Deswegen sind Gegenwart und Vergangenheit eins. Es geht immer um dasselbe: Liebe, Schmerz, Verlust, Gewalt, Chauvinismus und Tod.“