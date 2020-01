Peugeot 2008: Nachwuchs im Löwenrudel

Marseille –Vor wenigen Wochen hat Peugeot den neuen 2008 vorgestellt. Jetzt schiebt die Löwenmarke noch eine Null dazwischen und reicht den 2008 nach. Der übernimmt die neue Designsprache der Löwenmarke und ist vom Crossover zum waschechten SUV gereift. Mit seinen 4,30 Metern Länge überragt er den Vorgänger um satte 14 Zentimeter, der Radstand hat um sechs Zentimeter zugelegt. Damit reiht sich der Fünftürer in die Garde der kompakten Vertreter der SUV-Liga ein und bietet deutlich mehr Platz und Ladekapazität (434 Liter) als bisher.

Das Interieur steht dem um nichts nach. Beherrschendes Element ist das aus anderen Modellen bekannte, intuitive 3D-i-Cockpit mit einem HD-Touchscreen (10 bis 25 Zoll), dem Kombi-Instrument und dem kompakten, relativ tief positionierten Lenkrad. Sehr gute Sitze, attraktive Applikationen und solide Verarbeitungsqualität sorgen für ein Ambiente, wie man es sonst nur in höheren Fahrzeug-Klassen findet. Via Mirrorlink, Android Auto und Apple Carplay sorgt der 2008 natürlich auch für umfassende Vernetzung.

Sicherheit wird großgeschrieben: Eine ganze Reihe modernster Assistenzsysteme, bekannt aus höheren Fahrzeugklassen, sind dafür – teils serienmäßig, teils optional – an Bord. Und mit dem Spurpositionierungs-Assistenten ist der 2008 auch bereits für teilautonomes Fahren gerüstet.

Bei ersten Testfahrten hat der Newcomer in jeder Hinsicht eine überzeugende Vorstellung abgeliefert. Peugeot hat mit dem 2008 ein echtes Design-Ausrufezeichen gesetzt. Aber auch auf der Straße bleibt der Franzose nichts schuldig. Die Triebwerke packen allesamt kraftvoll an, das Fahrwerk ist eher auf Komfort getrimmt. Dass ein Allradantrieb nicht im Programm ist, mag vor allem die Bewohner alpiner Regionen schmerzen. Aber: Der 2008 kann auf Wunsch mit der bekannten Grip Control aus dem Konzernregal bestückt werden. Und damit lässt sich General Winter locker austricksen. Einen Allradantrieb kann man damit zwar nicht ersetzen, aber die sensibel auf Radschlupf reagierende Elektronik garantiert selbst bei problematischen Bedingungen (Schneefahrbahn) in den meisten Fällen sicheres Vorankommen, solange Steigungen und Fahrbahnverhältnisse nicht allzu extrem werden.