Gut zu wissen: Das hilft wirklich gegen den Kater nach Silvester

Innsbruck – Kopfschmerzen, Übelkeit, Lichtempfindlichkeit, bei manchen sogar Herzrasen, depressive Verstimmungen und Erinnerungen, die so neblig sind wie der Himmel nach dem Feuerwerk. Der Start ins neue Jahr beginnt für viele eher suboptimal: Der Neujahrs-Kater hat wieder einmal zugeschlagen. Und er ist hartnäckig. So oder so, wollen selbst die größten Tierliebhaber das Gefühl so schnell wie möglich loswerden.