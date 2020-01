„Blasmusik-Maestro“ Rudi Pascher zum Ehrenkapellmeister gekürt

„Ruhiger Charakter, ultimativ, dynamisch und identisch" — das Lösungswort „Rudi" war bei der Vollversammlung des Musikbezirks am Sonntagabend in Strengen rasch gefunden. Funktionäre und Musikanten würdigten „ihren" Bezirksmusikkapellmeister und Ausnahmekönner Rudi Pascher (63), der sich feierlich in den Ruhestand verabschiedete.